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Ядерные бомбардировщики США приблизились к Крыму со стороны Украины

Параллельно над Чёрным морем был зафиксирован полёт трёх иностранных самолётов-разведчиков.

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Фото © U.S. Air Force

Два стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress приблизились к Крыму со стороны Украины, свидетельствуют данные онлайн-сервиса PlaneRadar.

Фото © Twitter / PlaneRadar

​По данным ресурса, ядерные бомбардировщики вылетели с британской базы Фэрфорд, пролетели над Нидерландами, Германией и Польшей, затем вошли в воздушное пространство Украины и взяли курс на Крым. Находясь над Херсонской областью, они приблизились к полуострову на 53 километра, после чего сократили расстояние до 25 километров.

Параллельно над Чёрным морем были зафиксированы три самолёта-разведчика: американские Boeing RC-135 RiverJoint, Boeing P-8A Poseidon и британский Bombardier Global Express Sentinel R.1.

Российский Су-27 перехватил четыре иностранных самолёта-разведчика над Балтикой

Военные воздушные суда принадлежали Дании, Швеции, Германии и США.

Ранее истребители Балтийского флота поднимались на перехват бомбардировщика B-52H ВВС США.

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