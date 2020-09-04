Ядерные бомбардировщики США приблизились к Крыму со стороны Украины

​По данным ресурса, ядерные бомбардировщики вылетели с британской базы Фэрфорд, пролетели над Нидерландами, Германией и Польшей, затем вошли в воздушное пространство Украины и взяли курс на Крым. Находясь над Херсонской областью, они приблизились к полуострову на 53 километра, после чего сократили расстояние до 25 километров.