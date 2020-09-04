Москва указала послу ЕС на недопустимость политизации дела Навального

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко на встрече с главой представительства Евросоюза в Москве Маркусом Эдерером подчеркнул недопустимость политизации ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

— Было указано на недопустимость политизации данного вопроса и выдвижения голословных обвинений в жанре "мегафонной дипломатии", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что необходимо задействовать все российско-германские правовые механизмы на основе запроса Генпрокуратуры РФ для обмена информацией и прояснения реальных обстоятельств инцидента.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва, где он почувствовал себя плохо. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Тем не менее из Германии прибыла группа медиков, которые только на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". Позднее германские военные токсикологи заявили, что Алексея Навального якобы отравили веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок".