Ураган во Владивостоке уничтожил уникальный стеклянный пляж

Во Владивостоке супертайфун "Майсак" уничтожил уникальный пляж в бухте Стеклянной. На побережье остались лишь мелкая галька и песчаный нанос, пишет "Комсомольская правда".

Штормовые волны смысли часть стекла, украшавшего пляж. Другая его часть оказалась глубоко закопана в песок. Со временем побережье может восстановиться, однако в первозданный вид оно уже не вернётся.

Специалисты прогнозировали исчезновение стеклянного пляжа лишь через 10–20 лет. Причиной они называли чрезмерную жадность туристов, которые, несмотря на запрет, увозили стекло из бухты. Сейчас единственный аналог владивостокскому стеклянному пляжу находится в национальном парке Маккеррихер в Калифорнии.

Последствия тайфуна "Майсак". Фото © Юрий Смитюк / ТАСС

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