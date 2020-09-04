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Группа "Би-2" перенесла свой концерт в Минске из-за протестов

Музыканты заявили об опасности проведения концерта и поддержали протестующих.

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Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В этом году концерт группы "Би-2" в Минске не состоится. Об этом заявили организаторы шоу и сама группа в своём аккаунте в "Инстаграме".

Мы с огромным волнением наблюдаем за происходящими в стране событиями с самого их начала и считаем, что в текущей ситуации наш концерт будет неуместен. Многие собиравшиеся на наше выступление поклонники также просят о переносе, поскольку в нынешних условиях не готовы его посетить. Ситуация в Беларуси действительно не позволяет гарантировать безопасность каждого из 35 тысяч наших друзей, которые соберутся вместе на минском концерте "Би-2". Поэтому другого выхода у нас попросту нет, — написали артисты.

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Участники просто не могут приехать в Россию из-за закрытых границ.

Концерт должен был состояться 12 сентября, однако теперь в следующий раз группа выступит в Минске 12 июня 2021 года. Ранее "Би-2" уже переносили свой концерт в столице Белоруссии, тогда на их решение повлияло распространение коронавирусной инфекции.

Солисты группы Шура и Лёва — уроженцы Белоруссии. Ранее музыканты записали видеообращение к гражданам республики, в котором выразили поддержку протестующим и попросили власти страны прекратить насилие против граждан.

Ранее концерты в Белоруссии отменяли и другие российские артисты. Например, месяц назад от выступления в Минске отказался Леонид Агутин.

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