Обнародован обещанный Лукашенко перехваченный разговор о фальсификации отравления Навального

Обнародован телефонный разговор, который, как сообщал президент Белоруссии Александр Лукашенко, перехватила разведка республики. Он касается ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Аудиозапись разговора на английском языке с наложенными на неё субтитрами на русском была опубликована в Telegram-канале "Пул Первого", который ведёт пресс-служба президента Белоруссии. Там же анонсировали ранее, что этот звуковой файл будет воспроизведён на белорусском телевидении.

Что касается содержания разговора, то после приветствия один из собеседников интересуется, как идут дела. Другой отвечает, что "вроде бы всё идёт по плану, материалы будут переданы в администрацию канцлера". Далее идёт такой диалог:

— Отравление подтверждено точно?

— Послушай, Майк. В данном случае это не так важно. Идёт война, а во время войны все методы хороши!

Далее говорится о том, что нужно не дать президенту РФ Владимиру Путину вмешаться в ситуацию в Белоруссии. Александра Лукашенко называют крепким орешком, которому верны чиновники и военные.