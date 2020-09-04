Обнародован обещанный Лукашенко перехваченный разговор о фальсификации отравления Навального

Обнародован телефонный разговор, который, как сообщал президент Белоруссии Александр Лукашенко, перехватила разведка республики. Он касается ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
Аудиозапись разговора на английском языке с наложенными на неё субтитрами на русском была опубликована в Telegram-канале "Пул Первого", который ведёт пресс-служба президента Белоруссии. Там же анонсировали ранее, что этот звуковой файл будет воспроизведён на белорусском телевидении.
Что касается содержания разговора, то после приветствия один из собеседников интересуется, как идут дела. Другой отвечает, что "вроде бы всё идёт по плану, материалы будут переданы в администрацию канцлера". Далее идёт такой диалог:
Лукашенко заявил, что на предстоящей встрече с Путиным расставит точки над iРанее он выразил благодарность России за поддержку в сложный период.
— Отравление подтверждено точно?
— Послушай, Майк. В данном случае это не так важно. Идёт война, а во время войны все методы хороши!
Далее говорится о том, что нужно не дать президенту РФ Владимиру Путину вмешаться в ситуацию в Белоруссии. Александра Лукашенко называют крепким орешком, которому верны чиновники и военные.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
Напомним, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который доказывает, что заявления об отравлении Алексея Навального являются фальсификацией.
Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске с борта самолёта Томск — Москва. Российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, но позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Германские военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". Российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" в этом усомнились.