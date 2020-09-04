Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Обнародован обещанный Лукашенко перехваченный разговор о фальсификации отравления Навального

Собеседники говорят на английском и называют белорусского лидера крепким орешком.

1917
Post cover

Фото © Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Обнародован телефонный разговор, который, как сообщал президент Белоруссии Александр Лукашенко, перехватила разведка республики. Он касается ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Аудиозапись разговора на английском языке с наложенными на неё субтитрами на русском была опубликована в Telegram-канале "Пул Первого", который ведёт пресс-служба президента Белоруссии. Там же анонсировали ранее, что этот звуковой файл будет воспроизведён на белорусском телевидении.

Что касается содержания разговора, то после приветствия один из собеседников интересуется, как идут дела. Другой отвечает, что "вроде бы всё идёт по плану, материалы будут переданы в администрацию канцлера". Далее идёт такой диалог:

Лукашенко заявил, что на предстоящей встрече с Путиным расставит точки над i

Ранее он выразил благодарность России за поддержку в сложный период.

Отравление подтверждено точно?

Послушай, Майк. В данном случае это не так важно. Идёт война, а во время войны все методы хороши!

Далее говорится о том, что нужно не дать президенту РФ Владимиру Путину вмешаться в ситуацию в Белоруссии. Александра Лукашенко называют крепким орешком, которому верны чиновники и военные.

Напомним, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который доказывает, что заявления об отравлении Алексея Навального являются фальсификацией.

Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске с борта самолёта Томск — Москва. Российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, но позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Германские военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". Российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" в этом усомнились.

Выбор редакции

Loading...