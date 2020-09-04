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Хакеры взломали сайт МВД Белоруссии и объявили в розыск Лукашенко

Злоумышленники попытались внедрить вредоносные программы и в другие ресурсы ведомства.

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Александр Лукашенко. Фото © Администрация Президента Белоруссии

Официальный сайт Министерства внутренних дел Белоруссии по техническим причинам не работает, предположительно, из-за хакерской атаки. Об этом ведомство сообщило в своём телеграм-канале.

Была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД. Специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем, — заявили в министерстве.

Фото © Телеграм-канал "Белсат"

Между тем белорусские паблики обратили внимание на то, что на сайте МВД республики появились некоторые занимательные сообщения. В частности, хакеры объявили в розыск президента Белоруссии Александра Лукашенко и министра внутренних дел республики Юрия Караева. Они, согласно информации на сайте, обвиняются в "военных преступлениях против белорусского народа". Действующего главу государства также обвинили в "узурпации власти".

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