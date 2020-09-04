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Первый президент Украины заявил, что не верит в мирное разрешение ситуации в Белоруссии

По его словам, ситуация вскоре поменяется.

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Фото © Zuma / ТАСС

Первый президент Украины Леонид Кравчук выразил уверенность, что ситуация в Белоруссии не будет развиваться в мирном ключе, поскольку её лидер Александр Лукашенко "так просто" не откажется от власти.

Лукашенко так просто власть не отдаст. Не думаю, что мирный процесс, который начался сейчас в Белоруссии, закончится так же мирно, — заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина".

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Злоумышленники попытались внедрить вредоносные программы и в другие ресурсы ведомства.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты, которые в первые дни были жёстко разогнаны силовиками, было задержано более 6 тысяч человек. Со временем методы правоохранителей стали мягче.

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Также отмечается, что он планировал стать президентом союза двух стран.

В то же время оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.

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