Первый президент Украины заявил, что не верит в мирное разрешение ситуации в Белоруссии

Первый президент Украины Леонид Кравчук выразил уверенность, что ситуация в Белоруссии не будет развиваться в мирном ключе, поскольку её лидер Александр Лукашенко "так просто" не откажется от власти.

— Лукашенко так просто власть не отдаст. Не думаю, что мирный процесс, который начался сейчас в Белоруссии, закончится так же мирно, — заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина".

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты, которые в первые дни были жёстко разогнаны силовиками, было задержано более 6 тысяч человек. Со временем методы правоохранителей стали мягче.