Первый президент Украины заявил, что не верит в мирное разрешение ситуации в Белоруссии

Первый президент Украины Леонид Кравчук выразил уверенность, что ситуация в Белоруссии не будет развиваться в мирном ключе, поскольку её лидер Александр Лукашенко "так просто" не откажется от власти.
— Лукашенко так просто власть не отдаст. Не думаю, что мирный процесс, который начался сейчас в Белоруссии, закончится так же мирно, — заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина".
Хакеры взломали сайт МВД Белоруссии и объявили в розыск ЛукашенкоЗлоумышленники попытались внедрить вредоносные программы и в другие ресурсы ведомства.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты, которые в первые дни были жёстко разогнаны силовиками, было задержано более 6 тысяч человек. Со временем методы правоохранителей стали мягче.
Экс-премьер Польши сообщил о планах Лукашенко объединить Белоруссию с УкраинойТакже отмечается, что он планировал стать президентом союза двух стран.
В то же время оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.