Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам, пострадавшим из-за политических взглядов

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, которого не допустили к выборам из-за бракованных подписей, объявил о создании фондов помощи гражданам, пострадавшим из-за своих политических взглядов. По его словам, два таких фонда уже зарегистрированы на Украине и в Польше.

— Сейчас мы заняты формированием серии фондов помощи белорусам, которые оказались либо побиты (во время акций протеста после выборов. — Прим. Лайфа), либо провели какое-то время в тюрьме, либо потеряли работу, — сказал Цепкало в эфире своего ютуб-канала.

Политик добавил, что помимо украинского и польского фондов ведётся регистрация аналогичных организаций в Латвии, Эстонии и Великобритании.

Также Цепкало отметил, что он вместе с супругой активно общается с зарубежными СМИ, чтобы донести до мира информацию о происходящем в Белоруссии. Кроме того, он инициировал сбор "свидетельств преступлений" белорусских властей с целью собрать данные для возбуждения уголовных дел против президента республики Александра Лукашенко и судить его за рубежом.

Напомним, Цепкало вместе с женой покинул территорию Белоруссии ещё до выборов. В республике на него заведено уголовное дело о взятках.