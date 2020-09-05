"Дали капюшон и маску". Одна из лидеров белорусской оппозиции заявила, что её силой отправили в Польшу

Член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова заявила, что белорусские власти буквально вывезли её в Польшу, сообщает "Sputnik Беларусь".

— Представители Следственного комитета приехали ко мне, дали капюшон и маску. Я не знала, куда меня везут. Мы приехали на пункт пропуска Брузги. Я прошла паспортный контроль, и мне предложили на нейтральной территории вызвать такси, — рассказала она на пресс-конференции в Варшаве.

Напомним, в четверг её повторно осудили за участие в несанкционированной акции и назначили 15 суток ареста. Ковалькова заверила, что уезжать из Белоруссии не планировала. Однако, якобы как только сказала, что плохо себя чувствует, ей предложили выбор: "либо выехать из страны, либо остаться в тюрьме надолго".

О создании в Белоруссии Координационного совета оппозиции заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская 14 августа. В ответ на это Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело о захвате власти. 24 августа задержали двух членов президиума совета — Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, а 28 августа — Виталия Кривко.