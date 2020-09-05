Многотысячный хоровод и новые кричалки. В Минске снова проходит женский марш

Видео © LIFE

Жительницы Минска вышли на очередной женский марш против результатов президентских выборов. Девушки с бело-красно-белыми флагами начали своё шествие от Комаровского рынка.

Видео © LIFE

Участницы марша держат в руках флаги США, Канады, Великобритании, Литвы, Украины и некоторых других государств. К прежним лозунгам — "Лукашенко в автозак", "Мы здесь власть" и "Убийцы" — добавились "Один за всех, и все за одного" и "Это наш город". Также девушки поют песню "Тры чарапахі". Ещё одна новинка сегодняшней акции — многотысячный бело-красный хоровод на площади Независимости.

Некоторые женщины пытаются снять с бойцов ОМОН маски со словами "Покажи лицо" и "Ваши мамы с нами".