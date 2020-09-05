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Многотысячный хоровод и новые кричалки. В Минске снова проходит женский марш

Женщины пытаются снять с омоновцев маски со словами "Покажи лицо" и "Ваши мамы с нами".

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Видео © LIFE

Жительницы Минска вышли на очередной женский марш против результатов президентских выборов. Девушки с бело-красно-белыми флагами начали своё шествие от Комаровского рынка.

Видео © LIFE

Участницы марша держат в руках флаги США, Канады, Великобритании, Литвы, Украины и некоторых других государств. К прежним лозунгам — "Лукашенко в автозак", "Мы здесь власть" и "Убийцы" — добавились "Один за всех, и все за одного" и "Это наш город". Также девушки поют песню "Тры чарапахі". Ещё одна новинка сегодняшней акции — многотысячный бело-красный хоровод на площади Независимости.

Некоторые женщины пытаются снять с бойцов ОМОН маски со словами "Покажи лицо" и "Ваши мамы с нами".

Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии. И это не протесты

Если этот вопрос не решить, нельзя будет рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, ни на спокойствие в стране, уверен глава государства.

Напомним, в Белоруссии с 9 августа не утихают протесты из-за официальных результатов президентских выборов. Участники митингов выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить. Сегодня очередная акция в Минске закончилась новыми задержаниями.

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