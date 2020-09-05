"Преподы с вами!" В Минске акция в защиту студентов закончилась новыми задержаниями — видео

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В белорусской столице студенты вышли на мирную акцию солидарности в поддержку задержанных накануне учащихся Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ). К ним присоединились и педагоги с плакатами с надписями "Я учу говорить, а не молчать", "Ваши преподы с вами", "Студенты! Вы — наши герои", "Преподаватели МГЛУ против насилия".
Как передаёт TUT.by, в городе уже начались очередные задержания. Около площади Якуба Коласа, куда дошла колонна студентов, неизвестные в балаклавах повязали нескольких парней. Очевидцы кричали им, но на вопросы о своих действиях силовики никак не ответили.
В Минске студенты отбивают своих у омоновцев — видеоУчащиеся скандировали "Студенты с народом!" и "Уходи!"
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные акции протеста и беспорядки, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.