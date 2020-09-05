Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии. И это не протесты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главной проблемой страны экономику и заявил о необходимости поддержать правительство, предприятия и Национальный банк. Своё мнение он высказал на совещании с членами Совета безопасности.
— Главная наша задача, главная наша проблема, обеспокоенность — это экономика. Есть экономика, значит, будет всё остальное, нет экономики, то тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, ни на спокойствие в стране, — заявил он.
По словам Лукашенко, в последнее время в Белоруссии было сделано немало для нормального функционирования экономики. В частности, у республики есть "договорённости с Россией". Он призвал участников совещания высказать предложения по поддержке правительства, предприятий и Национального банка.
Лукашенко пригрозили санкциями при отсутствии реакции на требования ЕСБелорусского лидера призвали к повторным выборам и переговорам с оппозицией.
Напомним, в Белоруссии с 9 августа не утихают протесты из-за официальных результатов президентских выборов. Участники митингов выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить. Сегодня очередная акция в Минске закончилась новыми задержаниями.