Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии. И это не протесты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главной проблемой страны экономику и заявил о необходимости поддержать правительство, предприятия и Национальный банк. Своё мнение он высказал на совещании с членами Совета безопасности.

— Главная наша задача, главная наша проблема, обеспокоенность — это экономика. Есть экономика, значит, будет всё остальное, нет экономики, то тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, ни на спокойствие в стране, — заявил он.

По словам Лукашенко, в последнее время в Белоруссии было сделано немало для нормального функционирования экономики. В частности, у республики есть "договорённости с Россией". Он призвал участников совещания высказать предложения по поддержке правительства, предприятий и Национального банка.