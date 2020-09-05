Лукашенко пригрозили санкциями при отсутствии реакции на требования ЕС

Евросоюз намерен ужесточить санкции против Белоруссии, если президент страны Александр Лукашенко выполнит его требования. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью газете Bild am Sonntag.

— Как ЕС, мы не признаём выборы и приняли решение о санкциях, которые сейчас будем претворять в жизнь. Если Лукашенко не отреагирует, то будут введены новые санкции, — сказал дипломат.

Он напомнил требования ЕС к Лукашенко: переговоры с белорусской оппозицией, повторные президентские выборы, соблюдение прав человека и свободы прессы, а также прекратить применять насилие против протестующих.