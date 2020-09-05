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Лукашенко пригрозили санкциями при отсутствии реакции на требования ЕС

Белорусского лидера призвали к повторным выборам и переговорам с оппозицией.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Администрация Президента Белоруссии

Евросоюз намерен ужесточить санкции против Белоруссии, если президент страны Александр Лукашенко выполнит его требования. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью газете Bild am Sonntag.

Как ЕС, мы не признаём выборы и приняли решение о санкциях, которые сейчас будем претворять в жизнь. Если Лукашенко не отреагирует, то будут введены новые санкции, — сказал дипломат.

Он напомнил требования ЕС к Лукашенко: переговоры с белорусской оппозицией, повторные президентские выборы, соблюдение прав человека и свободы прессы, а также прекратить применять насилие против протестующих.

СМИ узнали об отказе Евросоюза вводить санкции против Лукашенко

Берлин, Париж и Рим опасаются, что давление приведёт к полному прекращению диалога с Минском.

Напомним, президенту Белоруссии Александру Лукашенко и ещё 29 официальным лицам из его окружения запрещён въезд в Латвию, Литву и Эстонию из-за ситуации после выборов в республике. Под ограничения попали чиновники, которые якобы "организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года и последующее насильственное подавление мирных протестов".

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