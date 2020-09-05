"Что это было?" Мутко рассказал о разговоре с Путиным после поражения сборной со счётом 1:7

Бывший глава Российского футбольного союза, экс-министр спорта Виталий Мутко рассказал, когда начались разговоры о проведении в РФ чемпионата мира по футболу. В эфире программы "Инсайдеры" на "Матч ТВ" он признался, что скучает по спорту.

По словам Мутко, президент России Владимир Путин "дал добро" на организацию и проведение ЧМ в стране в 2005 году. В 2004-м глава государства вызвал Мутко для беседы после разгромного поражения сборной страны от португальской команды в рамках отборочного этапа к ЧМ-2006. Матч, проходивший в Лиссабоне, завершился со счётом 7:1 в пользу хозяев поля.

— Когда мы проиграли 1:7 Португалии, меня пригласил Путин и спросил: "Что это было?" Состоялся разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем играть, — поделился бывший министр.

Тогда Мутко сказал президенту, что у страны есть потенциал.

Чемпионат мира по футболу прошёл в России летом 2018 года. Сборная нашей страны дошла до четвертьфинала, в котором уступила команде из Хорватии. Победителем турнира стала сборная Франции.