На Украине забыли про призывников, и им пришлось ночевать на вокзальных скамьях

Новобранцы Вооружённых сил Украины в городе Черкассы провели ночь на автовокзале. Им пришлось спать на скамьях как бездомным, потому что в воинской части не знали об их прибытии — никто не предупредил. Об этом пишет местный портал "Про всё: Черкассы".

По данным издания, призывники прибыли ночью, но позвонить в воинскую часть не смогли. Такую информацию положено передавать исключительно по военной связи, а у новобранцев, в том числе офицеров, были с собой только сотовые телефоны.

Машины выехали за новобранцами только утром. Как рассказал изданию военнослужащий Дмитрий Московчук, по прибытии в часть всех накормили и осмотрели врачи, а также выделили места для отдыха. По данному факту в части начали проверку.