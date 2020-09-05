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На Украине забыли про призывников, и им пришлось ночевать на вокзальных скамьях

Им было запрещено звонить в часть по мобильным телефонам.

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Фото © "Про всё: Черкассы"

Новобранцы Вооружённых сил Украины в городе Черкассы провели ночь на автовокзале. Им пришлось спать на скамьях как бездомным, потому что в воинской части не знали об их прибытии — никто не предупредил. Об этом пишет местный портал "Про всё: Черкассы".

По данным издания, призывники прибыли ночью, но позвонить в воинскую часть не смогли. Такую информацию положено передавать исключительно по военной связи, а у новобранцев, в том числе офицеров, были с собой только сотовые телефоны.

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Машины выехали за новобранцами только утром. Как рассказал изданию военнослужащий Дмитрий Московчук, по прибытии в часть всех накормили и осмотрели врачи, а также выделили места для отдыха. По данному факту в части начали проверку.

Ранее Украина приостановила призыв в армию из-за коронавируса. В России подобная инициатива обсуждалась, но в итоге было принято решение провести весенний набор новобранцев по графику.

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