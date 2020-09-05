Шведский премьер выступил с призывом к противникам "Северного потока — 2"

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен считает, что оппоненты строительства "Северного потока — 2" должны соблюдать международное право.
— Нами приняты все решения относительно выдачи разрешения на "Северный поток — 2". Нам очень важно, чтобы в этом вопросе международное право соблюдалось, — заявил премьер в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Так Лёвен прокомментировал недавние призывы некоторых немецких политиков остановить строительство трубопровода из-за ситуации с Алексеем Навальным. Премьер добавил, что со стороны Швеции разрешение на строительство было выдано ещё в 2018 году.
Немецкие бизнесмены оценили последствия отказа от строительства "Северного потока — 2"В частности, рабочих мест лишатся многие жители Германии, особенно восточной части страны.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, несмотря на угрозы введения санкций со стороны сенаторов США в адрес оператора порта немецкого города Засница.
Напомним, Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске с борта самолёта Томск — Москва. Российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, но позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Германские военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". Российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" в этом усомнились.