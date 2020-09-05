Шведский премьер выступил с призывом к противникам "Северного потока — 2"

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен считает, что оппоненты строительства "Северного потока — 2" должны соблюдать международное право.

— Нами приняты все решения относительно выдачи разрешения на "Северный поток — 2". Нам очень важно, чтобы в этом вопросе международное право соблюдалось, — заявил премьер в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Так Лёвен прокомментировал недавние призывы некоторых немецких политиков остановить строительство трубопровода из-за ситуации с Алексеем Навальным. Премьер добавил, что со стороны Швеции разрешение на строительство было выдано ещё в 2018 году.