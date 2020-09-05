Немецкие бизнесмены оценили последствия отказа от строительства "Северного потока — 2"

Приостановка строительства газопровода "Северный поток — 2" может привести к миллиардным убыткам для европейских компаний. Такое мнение высказал глава немецкого газового объединения Zukunft Erdgas Тимм Келер.
— В случае остановки строительства придётся списать вложения в размере восьми миллиардов евро, — цитирует Келера издание Tagesschau.
Кроме того, потребителям придётся оплатить расходы в размере четырёх миллиардов евро на подключение соединительных трубопроводов, которые затем не будут использоваться. Также не исключён и рост на газ в странах Евросоюза. Другим негативным последствием является то, что многие жители Германии, особенно восточной части страны, лишатся рабочих мест.
Меркель заявила, что "Северный поток — 2" будет достроен, несмотря на угрозы санкций со стороны СШАРанее в ФРГ называли возможность введения американцами ограничительных мер "верхом наглости".
Ранее в Финляндии заявили о необходимости "Северного потока — 2" для Европы.