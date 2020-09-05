Немецкие бизнесмены оценили последствия отказа от строительства "Северного потока — 2"

Кроме того, потребителям придётся оплатить расходы в размере четырёх миллиардов евро на подключение соединительных трубопроводов, которые затем не будут использоваться. Также не исключён и рост на газ в странах Евросоюза. Другим негативным последствием является то, что многие жители Германии, особенно восточной части страны, лишатся рабочих мест.