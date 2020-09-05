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Немецкие бизнесмены оценили последствия отказа от строительства "Северного потока — 2"

В частности, рабочих мест лишатся многие жители Германии, особенно восточной части страны.

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Фото © ТАСС / dpa / Stefan Sauer

Приостановка строительства газопровода "Северный поток — 2" может привести к миллиардным убыткам для европейских компаний. Такое мнение высказал глава немецкого газового объединения Zukunft Erdgas Тимм Келер.

В случае остановки строительства придётся списать вложения в размере восьми миллиардов евро, — цитирует Келера издание Tagesschau.

Кроме того, потребителям придётся оплатить расходы в размере четырёх миллиардов евро на подключение соединительных трубопроводов, которые затем не будут использоваться. Также не исключён и рост на газ в странах Евросоюза. Другим негативным последствием является то, что многие жители Германии, особенно восточной части страны, лишатся рабочих мест.

Меркель заявила, что "Северный поток — 2" будет достроен, несмотря на угрозы санкций со стороны США

Ранее в ФРГ называли возможность введения американцами ограничительных мер "верхом наглости".

Ранее в Финляндии заявили о необходимости "Северного потока — 2" для Европы.

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