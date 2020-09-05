Южный ветер сохранит остатки тепла в Москве в субботу

По прогнозам синоптиков, в субботу, 5 сентября, в российской столице и области будет облачная погода со слабым ветром, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха в Москве днём составит +22°...+24°, ночью ожидается +12°...+14°. В Подмосковье в дневное время будет +19°...+24°, в ночные часы до +9°...+14°.
Ветер юго-восточный, скорость 6–11 м/с. Метеорологи прогнозируют снижение атмосферного давления, к концу дня оно достигнет 750 мм рт. ст.
В Гидрометцентре назвали регионы, жителей которых ждёт "невыносимая жара"Аномалия связана с антициклональным режимом, установившимся на европейской части России.
Ранее синоптики рассказали, когда ждать в Москве настоящую осень.