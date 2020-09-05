Названы самые мощные недорогие смартфоны

Китайский производитель смартфонов Xiaomi со своей моделью Redmi Note 8 Pro стал лидером по мощности среди устройств стоимостью до 1499 юаней (около 16 тысяч рублей) по версии бенчмарка AnTuTu.

Специалисты отмечают, что гаджет обладает достаточно производительным процессором MediaTek Helio G90T, который способен выдержать большинство современных 3D-игр, а его 64-мегапиксельная камера и вовсе является редкостью в данной ценовой категории.

Помимо Redmi Note 8 Pro в рейтинге ещё две модели бренда — Redmi 9 и Redmi K30 5G. При этом среди устройств стоимостью до 1999 юаней (примерно 22 тысячи рублей) первая строчка снова осталась за Xiaomi. Лидером стал Redmi 10X 5G, серебро у Redmi K30 5G, а бронза у Vivo с её IQOO Z1x.

Среди смартфонов до 2999 юаней (около 33 тысяч рублей) первое и третье места заняли смартфоны Vivo — IQOO Z1 и IQOO Neo3. Между ними на второй строчке расположился Xiaomi Redmi K30 Pro. Среди аппаратов не дороже 4499 юаней (порядка 50 тысяч рублей) лучшими стали IQOO 3, Realme X50 Pro 5G и Oppo Ace2.