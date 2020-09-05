Посол России в США ответил на обвинения Пентагона в развязывании гонки вооружений

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что мировую систему ядерного сдерживания дестабилизируют не действия Москвы, а решение США поставить на вооружение ядерные запасы малой мощности.
Так дипломат прокомментировал слова заместителя помощника министра обороны США Роберта Суфера, который несколько дней назад обвинил Россию в развязывании гонки нестратегических вооружений. По словам Антонова, Пентагон использует обвинительную риторику, чтобы оправдать курс Вашингтона на понижение порога применения ядерного оружия. В частности, отметил посол, речь идёт о развёртывании в прошлом году боезарядов малой мощности W76-2 на баллистических ракетах "Трайдент II".
— Стратегические носители в таком оснащении становятся, по сути, "оружием поля боя", — цитирует Антонова РИА "Новости".
Посол посоветовал Суферу и другим любителям вольно интерпретировать российскую ядерную доктрину внимательно ознакомиться с "Государственными основами РФ в области ядерного сдерживания", где чётко прописано, что политика России носит оборонительный характер.
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