Посол России в США ответил на обвинения Пентагона в развязывании гонки вооружений

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что мировую систему ядерного сдерживания дестабилизируют не действия Москвы, а решение США поставить на вооружение ядерные запасы малой мощности.

Так дипломат прокомментировал слова заместителя помощника министра обороны США Роберта Суфера, который несколько дней назад обвинил Россию в развязывании гонки нестратегических вооружений. По словам Антонова, Пентагон использует обвинительную риторику, чтобы оправдать курс Вашингтона на понижение порога применения ядерного оружия. В частности, отметил посол, речь идёт о развёртывании в прошлом году боезарядов малой мощности W76-2 на баллистических ракетах "Трайдент II".