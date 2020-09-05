Жителя Дагестана оштрафовали на 120 тысяч за избиение краснокнижного беркута

В Дагестане суд приговорил 43-летнего жителя Курахского района к штрафу в 120 тысяч рублей за то, что он без разрешения на охоту поймал краснокнижного беркута, а затем вместе с малолетним сыном избил его железной трубой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

— В целях причинения боли и страданий осуждённый нанёс один удар в область головы птицы — беркута, — причинив ей увечья... после чего разрешил своему малолетнему сыну нанести ещё один удар по телу птицы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина не только полностью признал свою вину, но и решил оплатить размещение на плакатах социальной рекламы о недопустимости жестокости к животным, а также о наступающей после подобного уголовной ответственности.