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Доктор Мясников назвал традиции, которые вредят здоровью россиян

По его словам, эти обычаи являются "отражением характера" жителей страны.

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Александр Мясников. Фото © VK / Доктор Мясников

Телеведущий и врач Александр Мясников уверен, что российские традиции устраивать чаепития и доедать все приготовленные к столу блюда вместе с добавкой, чтобы проявить уважение к хозяйке, на самом деле не очень-то полезны для здоровья. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

По словам врача, причиной появления обычая доедать всё до конца является ухудшение качества продуктов. В современном мире лучше делать наоборот — ограничивать себя в количестве съеденного.

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Что же касается традиционного чаепития с сахаром, то здесь причина в и без того высоком потреблении "сладкого убийцы" современными людьми. Так, например, отметил Мясников, в стакане сока из магазина может содержаться до восьми кусков сахара.

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В эпидемиологическом смысле подобного форс-мажора быть не может, заверил медик.

Помимо этого доктор раскритиковал любовь россиян к быстрой езде и веру в волшебный "авось". Тем не менее специалист добавил, что все перечисленные традиции остаются в жизни граждан, поскольку являются "отражением их характера".

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