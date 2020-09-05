Доктор Мясников назвал традиции, которые вредят здоровью россиян

Телеведущий и врач Александр Мясников уверен, что российские традиции устраивать чаепития и доедать все приготовленные к столу блюда вместе с добавкой, чтобы проявить уважение к хозяйке, на самом деле не очень-то полезны для здоровья. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

По словам врача, причиной появления обычая доедать всё до конца является ухудшение качества продуктов. В современном мире лучше делать наоборот — ограничивать себя в количестве съеденного.

Что же касается традиционного чаепития с сахаром, то здесь причина в и без того высоком потреблении "сладкого убийцы" современными людьми. Так, например, отметил Мясников, в стакане сока из магазина может содержаться до восьми кусков сахара.

Помимо этого доктор раскритиковал любовь россиян к быстрой езде и веру в волшебный "авось". Тем не менее специалист добавил, что все перечисленные традиции остаются в жизни граждан, поскольку являются "отражением их характера".