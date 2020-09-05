Эксперт рассказала, как не сесть в тюрьму за найденный смартфон

Если вам довелось найти на улице бесхозный гаджет, пускай даже в людном месте, не стоит брать устройство в руки и тем более оставлять себе, поскольку это может грозить более тяжёлыми последствиями, чем даже обвинения в краже. Об этом рассказала специалист пресс-службы "Роскачества" Алеся Боровикова.
— Найденный телефон может содержать компрометирующую информацию, связанную, например, с наркоторговлей или другими преступлениями, — приводит её слова агентство "Прайм".
Названа смертельная опасность использования смартфона на ходуВ группе риска находятся лица от 15 до 20 лет.
При этом специалист отмечает, что не следует исключать того факта, что устройство ранее могло быть похищено, а затем специально подброшено, чтобы перевести внимание правоохранителей с преступников на того, кто найдёт его.
Также, оставляя себе не очень дорогой гаджет, можно стать жертвой шпионских программ, через которые злоумышленники смогут завладеть платёжными данными и с лихвой окупить стоимость "наживки".
Эксперт предупредил об уязвимости смартфонов с постоянно включённым BluetoothОн отмечает, что лучше и вовсе не включать его без необходимости.
И даже если сам владелец действительно просто выронил свой смартфон, ничего не помешает ему обвинить в краже того, кто найдёт устройство. Поэтому подобные находки лучше относить в полицию, а не в ломбард или домой, заключает Боровикова.
Ранее Лайф сообщал, что носить смартфон в кармане может быть опасно для репродуктивной системы организма.