Эксперт рассказала, как не сесть в тюрьму за найденный смартфон

Если вам довелось найти на улице бесхозный гаджет, пускай даже в людном месте, не стоит брать устройство в руки и тем более оставлять себе, поскольку это может грозить более тяжёлыми последствиями, чем даже обвинения в краже. Об этом рассказала специалист пресс-службы "Роскачества" Алеся Боровикова.

— Найденный телефон может содержать компрометирующую информацию, связанную, например, с наркоторговлей или другими преступлениями, — приводит её слова агентство "Прайм".

При этом специалист отмечает, что не следует исключать того факта, что устройство ранее могло быть похищено, а затем специально подброшено, чтобы перевести внимание правоохранителей с преступников на того, кто найдёт его.

Также, оставляя себе не очень дорогой гаджет, можно стать жертвой шпионских программ, через которые злоумышленники смогут завладеть платёжными данными и с лихвой окупить стоимость "наживки".

И даже если сам владелец действительно просто выронил свой смартфон, ничего не помешает ему обвинить в краже того, кто найдёт устройство. Поэтому подобные находки лучше относить в полицию, а не в ломбард или домой, заключает Боровикова.