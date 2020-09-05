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Эксперт рассказала, как не сесть в тюрьму за найденный смартфон

По её словам, безопаснее всего отнести устройство в полицию.

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Фото © Pixabay

Если вам довелось найти на улице бесхозный гаджет, пускай даже в людном месте, не стоит брать устройство в руки и тем более оставлять себе, поскольку это может грозить более тяжёлыми последствиями, чем даже обвинения в краже. Об этом рассказала специалист пресс-службы "Роскачества" Алеся Боровикова.

Найденный телефон может содержать компрометирующую информацию, связанную, например, с наркоторговлей или другими преступлениями,приводит её слова агентство "Прайм".

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В группе риска находятся лица от 15 до 20 лет.

При этом специалист отмечает, что не следует исключать того факта, что устройство ранее могло быть похищено, а затем специально подброшено, чтобы перевести внимание правоохранителей с преступников на того, кто найдёт его.

Также, оставляя себе не очень дорогой гаджет, можно стать жертвой шпионских программ, через которые злоумышленники смогут завладеть платёжными данными и с лихвой окупить стоимость "наживки".

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Он отмечает, что лучше и вовсе не включать его без необходимости.

И даже если сам владелец действительно просто выронил свой смартфон, ничего не помешает ему обвинить в краже того, кто найдёт устройство. Поэтому подобные находки лучше относить в полицию, а не в ломбард или домой, заключает Боровикова.

Ранее Лайф сообщал, что носить смартфон в кармане может быть опасно для репродуктивной системы организма.

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