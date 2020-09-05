Самую дорогую монету в мире — "Распущенные волосы" — вновь выставили на торги

Серебряный доллар 1794 года выпуска, который считается одной из первых монет, отчеканенных Монетным двором США, вновь выставлен на продажу. Как сообщает CNN, нового владельца доллар обретёт 8 октября.
Фото © Twitter / Sotheby's
В 2013 году монета, получившая в среде нумизматов название "Распущенные волосы", была продана за 10 миллионов долларов, став самой дорогой в истории. На ней изображён женский профиль — Свобода, выполненная в стиле древнегреческих богинь. Историки считают, что её в руках держал первый президент США Джордж Вашингтон.
Всего было отчеканено 1758 таких монет, но до наших дней дошло лишь порядка 130. Они не были в ходу среди обычного населения и раздавались конгрессменам и почётным гражданам США.
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