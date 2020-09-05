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Самую дорогую монету в мире — "Распущенные волосы" — вновь выставили на торги

Историки полагают, что её держал в руках первый президент США Джордж Вашингтон.

130

Серебряный доллар 1794 года выпуска, который считается одной из первых монет, отчеканенных Монетным двором США, вновь выставлен на продажу. Как сообщает CNN, нового владельца доллар обретёт 8 октября.

Фото © Twitter / Sotheby&#x27;s

В 2013 году монета, получившая в среде нумизматов название "Распущенные волосы", была продана за 10 миллионов долларов, став самой дорогой в истории. На ней изображён женский профиль — Свобода, выполненная в стиле древнегреческих богинь. Историки считают, что её в руках держал первый президент США Джордж Вашингтон.

Всего было отчеканено 1758 таких монет, но до наших дней дошло лишь порядка 130. Они не были в ходу среди обычного населения и раздавались конгрессменам и почётным гражданам США.

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