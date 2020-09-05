Вакцина от коронавируса, разработанная американскими специалистами, может пройти завершающие испытания и быть полностью готова уже в следующем месяце. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.
"Очень хорошая". В Минздраве Греции оценили российскую вакцину от коронавирусаТеперь в Афинах ждут данные третьего этапа испытаний.
— Сейчас мы продвигаемся согласно планам в вопросе получения вакцины до конца нынешнего года, вероятно даже до 1 ноября. Мы полагаем, что сможем успеть в течение октября, — сказал он.
По словам американского лидера, в США три основные компании по разработке лекарства — это Pfizer, Johnson & Johnson и Moderna. При этом Трамп предпочёл уклониться от ответа на вопрос о зарегистрированной российской вакцине "Спутник V", лишь заявил, что американский препарат станет "стандартом".
Стоит отметить, что обещания Трампа о появлении в США вакцины собственной разработки до начала выборов президента идут вразрез с оценками главного инфекциониста страны Энтони Фаучи, который выразил сомнения по этому поводу.
Коронавирус: Главное
Трамп уверен, что американская вакцина от коронавируса появится уже в октябре
сегодня в 00:07
Глава Минздрава назвал признаком качества публикацию итогов испытаний вакцины от CoViD-19 в научном журнале Lancet
вчера в 22:13
"Очень хорошая". В Минздраве Греции оценили российскую вакцину от коронавируса
вчера в 21:25