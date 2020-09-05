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Трамп уверен, что американская вакцина от коронавируса появится уже в октябре

При этом специалисты из США ранее с пессимизмом отнеслись к таким срокам.

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Фото © АР / ТАСС

Вакцина от коронавируса, разработанная американскими специалистами, может пройти завершающие испытания и быть полностью готова уже в следующем месяце. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

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Теперь в Афинах ждут данные третьего этапа испытаний.

Сейчас мы продвигаемся согласно планам в вопросе получения вакцины до конца нынешнего года, вероятно даже до 1 ноября. Мы полагаем, что сможем успеть в течение октября, — сказал он.

По словам американского лидера, в США три основные компании по разработке лекарства — это Pfizer, Johnson & Johnson и Moderna. При этом Трамп предпочёл уклониться от ответа на вопрос о зарегистрированной российской вакцине "Спутник V", лишь заявил, что американский препарат станет "стандартом".

Стоит отметить, что обещания Трампа о появлении в США вакцины собственной разработки до начала выборов президента идут вразрез с оценками главного инфекциониста страны Энтони Фаучи, который выразил сомнения по этому поводу.

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