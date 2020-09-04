Глава Минздрава назвал признаком качества публикацию итогов испытаний вакцины от CoViD-19 в научном журнале Lancet

Тот факт, что результаты испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V" были опубликованы в одном из самых авторитетных научных журналов, Lancet, говорит о качестве препарата и степени доверия со стороны международного сообщества. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-1".
Собянин рассказал Путину, что сделал прививку от коронавирусаГрадоначальник признался, что иначе ему было бы сложно агитировать за вакцинацию.
— Каждая статья, которая публикуется, обязательно проходит рецензию наиболее значимых и грамотных экспертов в этой области. Публикация в Lancet — это всегда высокий уровень доверия. Поэтому я считаю, и всё международное сообщество считает, что публикация в Lancet — это признак качества публикуемого материала, — сказал он.
Мурашко отметил, что при разработке вакцины применялся ряд новых подходов, а сама она защищена патентом. Соответственно, говоря о возможности использования зарубежными коллегами данных российских специалистов, он указал на необходимость учитывать эти обстоятельства.
"Очень хорошая". В Минздраве Греции оценили российскую вакцину от коронавирусаТеперь в Афинах ждут данные третьего этапа испытаний.
Ранее Лайф сообщал, что российские учёные опубликовали результаты испытаний первой в мире вакцины от коронавируса. Публикация вызвала бурное обсуждение в научном сообществе, её содержание назвали очень хорошим в Минздраве Греции. При этом ранее о готовности купить вакцину у России уже заявили в Монголии, во Вьетнаме и ряде других стран.
Полную информацию о вакцине можно узнать на сайте sputnikvaccine.com.
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