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Мурашко заявил, что в РФ нет достоверных случаев повторного инфицирования коронавирусом

Ситуацию в стране глава ведомства оценил как позитивную.

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Фото © Джапаридзе Михаил / ТАСС

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал информацию о повторных случаях заболеваниях коронавирусом в стране.

Достоверно подтверждённый случай за рубежом один, рассматривается ещё несколько случаев. В России пока достоверно подтверждённых случаев повторного заражения мы не фиксируем, — сказал он в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

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Власти делают всё, чтобы избежать возвращения режима самоизоляции.

По словам министра, число пациентов с коронавирусом, находящихся в медицинских организациях, за три месяца снизилось в два раза. Динамику по стране он оценил как позитивную, хотя в ряде регионов ситуация напряжённая.

Но 90 тысяч пациентов получают терапию в стационарах Российской Федерации. Чуть более 2,5 тысячи находятся в реанимациях на искусственной вентиляции лёгких, — добавил министр.

Ранее в НИЦ имени Гамалеи заявили, что вакцинация жителей России может занять до года.

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