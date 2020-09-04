Мурашко заявил, что в РФ нет достоверных случаев повторного инфицирования коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал информацию о повторных случаях заболеваниях коронавирусом в стране.

— Достоверно подтверждённый случай за рубежом один, рассматривается ещё несколько случаев. В России пока достоверно подтверждённых случаев повторного заражения мы не фиксируем, — сказал он в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

По словам министра, число пациентов с коронавирусом, находящихся в медицинских организациях, за три месяца снизилось в два раза. Динамику по стране он оценил как позитивную, хотя в ряде регионов ситуация напряжённая.

— Но 90 тысяч пациентов получают терапию в стационарах Российской Федерации. Чуть более 2,5 тысячи находятся в реанимациях на искусственной вентиляции лёгких, — добавил министр.