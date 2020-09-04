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Голикова призвала не пугаться колебаний заболеваемости коронавирусом в России

Власти делают всё, чтобы избежать возвращения режима самоизоляции.

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Фото © Астафьев Александр / ТАСС

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что не стоит пугаться периодических приростов и спадов новых случаев заражения коронавирусом.

Никого не должны пугать цифры, если в какой-то момент мы прирастаем, в какой-то момент снижаемся, — это значит, что мы работаем над выявлением, что мы работаем над профилактикой, — приводит ТАСС слова Голиковой на встрече с медиками в Ростовской области.

Российской вакциной от коронавируса заинтересовалось 40 стран

Поставки препарата за рубеж могут начаться уже в ноябре.

Она добавила, что опыт борьбы с коронавирусом позволяет врачам не прекращать плановую работу. Власти, подчеркнула вице-премьер, делают всё возможное, чтобы россиянам не пришлось снова уходить на самоизоляцию.

Но здесь, конечно, многое зависит от дисциплины наших граждан, от того, насколько быстро и качественно мы будем реагировать на происходящие ситуации, — сказала Голикова.

Ранее в НИЦ имени Гамалеи заявили, что вакцинация жителей России может занять до года.

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