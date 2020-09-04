Голикова призвала не пугаться колебаний заболеваемости коронавирусом в России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что не стоит пугаться периодических приростов и спадов новых случаев заражения коронавирусом.

— Никого не должны пугать цифры, если в какой-то момент мы прирастаем, в какой-то момент снижаемся, — это значит, что мы работаем над выявлением, что мы работаем над профилактикой, — приводит ТАСС слова Голиковой на встрече с медиками в Ростовской области.

Она добавила, что опыт борьбы с коронавирусом позволяет врачам не прекращать плановую работу. Власти, подчеркнула вице-премьер, делают всё возможное, чтобы россиянам не пришлось снова уходить на самоизоляцию.

— Но здесь, конечно, многое зависит от дисциплины наших граждан, от того, насколько быстро и качественно мы будем реагировать на происходящие ситуации, — сказала Голикова.