Писатель Цыпкин — о ситуации в Белоруссии: Люди не любят, когда их обманывают

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Писатель Александр Цыпкин считает, что в Белоруссии сложилась "ситуация обмана". Об этом он заявил в проекте Лайфа "Дайте сказать". Выпуск уже опубликован в "Ютубе".
— То, что в Белоруссии случилось, как мне кажется, ситуация обмана. Люди не любят, когда их вот так обманывают уж нагло совсем. Я более чем уверен: если бы вышел Лукашенко и сказал, что у меня 52%, но вот мне повезло, на два процента выиграл, то никто бы особо и не выступал, а когда он сказал 80% — все сказали, минуточку, ну как так, — поделился своим мнением Цыпкин.
"Дайте сказать". Интервью Михаила Дегтярёва проекту ЛайфаНезадолго до назначения врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв побывал в студии шоу "Дайте сказать", где рассказал о своём отношении к обновлённой конституции, к Дональду Трампу, Илону Маску и намекнул на космические карьерные амбиции. Мы серьёзно! Представитель ЛДПР был не против возглавить" Роскосмос".
Также писатель отметил, что на негативную реакцию в белорусском обществе повлияли разгоны мирных протестов. По его мнению, в стране выросло новое многочисленное поколение, которое готово выходить на улицы. Однако сравнивать протесты в Белоруссии и Америке писатель не стал.
Полную версию интервью с Александром Цыпкиным смотрите в шоу "Дайте сказать".