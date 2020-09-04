Писатель Цыпкин — о ситуации в Белоруссии: Люди не любят, когда их обманывают

— То, что в Белоруссии случилось, как мне кажется, ситуация обмана. Люди не любят, когда их вот так обманывают уж нагло совсем. Я более чем уверен: если бы вышел Лукашенко и сказал, что у меня 52%, но вот мне повезло, на два процента выиграл, то никто бы особо и не выступал, а когда он сказал 80% — все сказали, минуточку, ну как так, — поделился своим мнением Цыпкин.