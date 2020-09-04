Кулаки и выстрелы. Жители Казани схлестнулись в массовой драке из-за замечания — видео

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Жители Казани устроили массовую драку около общежития автотранспортного техникума имени Обыденного на улице Карбышева. В УМВД России по региону сообщили Лайфу, что во время потасовки один из молодых людей пустил в ход охолощённое оружие.

— Причиной происшествия стало сделанное замечание участником одной компании в адрес молодых людей из другой компании, распивавших спиртные напитки, — уточнили в управлении.

По факту массовой драки со стрельбой было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В настоящее время правоохранители устанавливают всех участников конфликта и его обстоятельства.