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Кулаки и выстрелы. Жители Казани схлестнулись в массовой драке из-за замечания — видео

Молодые люди устроили пьянку у общежития и не потерпели осуждения со стороны "трезвенников".

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Видео © VK / Казань криминальная

Жители Казани устроили массовую драку около общежития автотранспортного техникума имени Обыденного на улице Карбышева. В УМВД России по региону сообщили Лайфу, что во время потасовки один из молодых людей пустил в ход охолощённое оружие.

Причиной происшествия стало сделанное замечание участником одной компании в адрес молодых людей из другой компании, распивавших спиртные напитки, — уточнили в управлении.

По факту массовой драки со стрельбой было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В настоящее время правоохранители устанавливают всех участников конфликта и его обстоятельства.

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По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой. В результате происшествия пострадало два человека, их доставили в больницу. Злоумышленников ищет полиция.

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