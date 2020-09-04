Курьер Delivery Club предложил клиентке "провести вместе полчасика" у неё дома

Жительницу Москвы напугал любвеобильный курьер Delivery Club, который после доставки заказа начал отправлять ей сообщения и предлагать "провести вместе время" у неё дома без мужа.
Своей историей и перепиской рассерженная героиня истории поделилась в соцсетях. В сообщениях парень начал спрашивать, с кем она находится дома. Он написал, что она ему понравилась.
Шокированная девушка написала, что у неё есть муж. Но и это не охладило пыл настырного курьера. Он написал, что может заехать к ней в гости и чтобы мужа рядом не было. После этого девушка обратилась в Delivery Club за разъяснениями и заявила, что компании неплохо бы скрывать номера телефонов клиентов от курьеров.
Ем хлеб и сплю в лесу. Курьеры Delivery Club готовят бунт и терпят бедствие из-за задержки зарплатыКурьеры порываются устроить забастовку Delivery Club. Причина — задержка зарплат, из-за которой как минимум один человек вынужден жить на улице. Сервис при этом максимально дистанцируется от попавших в беду людей. Ведь формально курьеры работают не на Delivery Club и, как следствие, являются не их заботой. Не их заботой по факту является и качество доставляемой продукции. Неожиданно? Рассказываем про эту и другие неочевидные тонкости Delivery Club.
Представитель Delivery Club написал ей, что курьера уволили после общения со службой безопасности. Досталось и оператору службы поддержки, который первым принял жалобу клиентки. Его отправили на переобучение, так как тот не придал должного значения случившемуся.
В компании добавили, что в их планах скрыть номера телефонов клиентов, в будущем курьеры смогут связаться с ними только через интерфейс приложения.
Ранее в Delivery Club были задержки зарплаты, которыми заинтересовался Следственный комитет. Курьеры тогда пригрозили компании бунтом.