Велогонщик умер после потери сознания на Гран-при Москвы

Российский велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку. Об этом сообщили в Федерации велоспорта России.

— По предварительной информации, спортсмен потерял сознание и упал во время групповой гонки. Несмотря на оперативную медицинскую помощь, которая была оказана бригадой, находящейся на треке, а также усилия медиков, прибывших по вызову на велодром в Крылатском, жизнь спортсмена не удалось спасти, — говорится в сообщении федерации.

Федерация велосипедного спорта России выразила соболезнования всем родным и близким гонщика. Совместно со столичной федерацией было принято решение отменить заключительный день соревнований. Утром участники Гран-при придут на велотрек, но только чтобы почтить память Павла Свешникова.