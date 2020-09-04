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Велогонщик умер после потери сознания на Гран-при Москвы

Заключительный день соревнований из-за этого решено отменить.

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Фото © Instagram / pavel_sveshnikov

Российский велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку. Об этом сообщили в Федерации велоспорта России.

По предварительной информации, спортсмен потерял сознание и упал во время групповой гонки. Несмотря на оперативную медицинскую помощь, которая была оказана бригадой, находящейся на треке, а также усилия медиков, прибывших по вызову на велодром в Крылатском, жизнь спортсмена не удалось спасти, — говорится в сообщении федерации.

Федерация велосипедного спорта России выразила соболезнования всем родным и близким гонщика. Совместно со столичной федерацией было принято решение отменить заключительный день соревнований. Утром участники Гран-при придут на велотрек, но только чтобы почтить память Павла Свешникова.

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