Тайвань заподозрили в уничтожении китайского Су-35

Пользователи соцсетей обвинили Тайвань в уничтожении самолёта Су-35 Военно-воздушных сил Китая, который якобы нарушил его воздушное пространство. Как пишет The EurAsian Times, подтверждений данного инцидента нет.

Ранее сегодня в соцсетях появилась информация о том, что китайский Су-35 якобы разбился в автономной области Гуанси на юге Китая после вторжения в воздушное пространство над Тайваньским проливом. К публикациям пользователи прикрепляют видео, на котором виден некий горящий объект, лежащий на земле.

Как отмечает журналист The Daily Telegraph Никола Смит, сообщения об инциденте появляются в индийских аккаунтах. В Министерстве обороны Тайваня все обвинения отвергают и называют видео фейком.

Напомним, Китай и Тайвань давно спорят по поводу территориальной принадлежности островов в Южно-Китайском море. Также на эти земли претендуют Малайзия, Филиппины, Бруней и Вьетнам. Наиболее напряжённой является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом.