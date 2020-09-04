Тайвань заподозрили в уничтожении китайского Су-35

Пользователи соцсетей обвинили Тайвань в уничтожении самолёта Су-35 Военно-воздушных сил Китая, который якобы нарушил его воздушное пространство. Как пишет The EurAsian Times, подтверждений данного инцидента нет.
Ранее сегодня в соцсетях появилась информация о том, что китайский Су-35 якобы разбился в автономной области Гуанси на юге Китая после вторжения в воздушное пространство над Тайваньским проливом. К публикациям пользователи прикрепляют видео, на котором виден некий горящий объект, лежащий на земле.
#BrekingNews : #Taiwan air defence system shoots down #China #PLA - Airforce aircraft after intrusion into Taiwanese airspace. pic.twitter.com/Hs0qEOjfQK— ifenewsnetwork.com|🌈News Line IFE📡 (@NewsLineIFE) September 4, 2020
Как отмечает журналист The Daily Telegraph Никола Смит, сообщения об инциденте появляются в индийских аккаунтах. В Министерстве обороны Тайваня все обвинения отвергают и называют видео фейком.
Индия сообщила о военной провокации у границы с КитаемОбстановка в районе союзной территории Ладакх накалилась после того, как в начале мая там произошли столкновения солдат двух стран.
Напомним, Китай и Тайвань давно спорят по поводу территориальной принадлежности островов в Южно-Китайском море. Также на эти земли претендуют Малайзия, Филиппины, Бруней и Вьетнам. Наиболее напряжённой является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом.
Ранее Лайф сообщал о сенаторе из Чехии, которого обвинили в нарушении суверенитета Китая. Он совершил поездку в Тайвань, несмотря на протесты президента и премьера своей страны.