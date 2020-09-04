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Тайвань заподозрили в уничтожении китайского Су-35

В соцсетях появилось видео горящего самолёта, однако в Министерстве обороны его назвали фейком.

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Фото © Depositphotos

Пользователи соцсетей обвинили Тайвань в уничтожении самолёта Су-35 Военно-воздушных сил Китая, который якобы нарушил его воздушное пространство. Как пишет The EurAsian Times, подтверждений данного инцидента нет.

Ранее сегодня в соцсетях появилась информация о том, что китайский Су-35 якобы разбился в автономной области Гуанси на юге Китая после вторжения в воздушное пространство над Тайваньским проливом. К публикациям пользователи прикрепляют видео, на котором виден некий горящий объект, лежащий на земле.

Как отмечает журналист The Daily Telegraph Никола Смит, сообщения об инциденте появляются в индийских аккаунтах. В Министерстве обороны Тайваня все обвинения отвергают и называют видео фейком.

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Обстановка в районе союзной территории Ладакх накалилась после того, как в начале мая там произошли столкновения солдат двух стран.

Напомним, Китай и Тайвань давно спорят по поводу территориальной принадлежности островов в Южно-Китайском море. Также на эти земли претендуют Малайзия, Филиппины, Бруней и Вьетнам. Наиболее напряжённой является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом.

Ранее Лайф сообщал о сенаторе из Чехии, которого обвинили в нарушении суверенитета Китая. Он совершил поездку в Тайвань, несмотря на протесты президента и премьера своей страны.

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