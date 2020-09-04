Стоимость Apple за день упала на рекордные 180 миллиардов долларов

На рынке акций США произошло крупнейшее с начала июня падение, из-за которого ряд компаний сильно подешевел.
Среди рекордсменов падения оказалась Apple. Её акции падали на 8%, что эквивалентно сумме в 180 миллиардов долларов.
Яблоко на стероидах. Весь мир хочет остановить рост Apple, потому что иначе случится трагедияКапитализация Apple достигает $2 трлн. Огромных богатств Apple достигла за счёт эксплуатации меньших компаний. Ведь каждый разработчик, который хочет зарабатывать на пользователях iPhone, обязан башлять большую долю Apple. У отрасли давно накопились вопросы к сомнительной бизнес-модели Apple, в 2020 году они из пассивного недовольства начали перерастать в открытую агрессию. А следом за разработчиками в борьбу с Apple включились и правительства различных государств. Рассказываем, почему все хотят остановить Apple и какая трагедия нас ждёт, если этого не произойдёт.
Такая же участь постигла и других. Так, акции Microsoft упали на 6,19%, Google — на 5%, Amazon — на 4,63%, Facebook — на 3,76%, Tesla — более 9%.
Напомним, что ранее Apple уже переживала крупные падения. Так, в марте Apple и Microsoft потеряли в совокупности 150 миллиардов долларов стоимости. При этом к августу капитализация Apple достигла $2 триллиона, что стало очередным рекордом компании.