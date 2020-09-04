Стоимость Apple за день упала на рекордные 180 миллиардов долларов

Яблоко на стероидах. Весь мир хочет остановить рост Apple, потому что иначе случится трагедия Капитализация Apple достигает $2 трлн. Огромных богатств Apple достигла за счёт эксплуатации меньших компаний. Ведь каждый разработчик, который хочет зарабатывать на пользователях iPhone, обязан башлять большую долю Apple. У отрасли давно накопились вопросы к сомнительной бизнес-модели Apple, в 2020 году они из пассивного недовольства начали перерастать в открытую агрессию. А следом за разработчиками в борьбу с Apple включились и правительства различных государств. Рассказываем, почему все хотят остановить Apple и какая трагедия нас ждёт, если этого не произойдёт.