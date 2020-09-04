УАЗ запустил голосование о новом облике легендарной "буханки"

Пандемия цен. Сколько теперь будут стоить подержанные автомобили Режим самоизоляции и закрытие предприятий из-за коронавируса сказались на автомобильном рынке, в том числе и на сегменте подержанных машин. Что будет с ценами после снятия ограничений — в материале Лайфа.