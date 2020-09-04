УАЗ запустил голосование о новом облике легендарной "буханки"

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) представил возможный внешний вид новой "буханки" и запустил у себя в соцсетях голосование с просьбой оценить работу дизайнера.
— В его интерпретации "буханка" получила футуристичный дизайн, широкую колёсную базу, агрессивные элементы кузова и светодиодную оптику, — говорится на странице предприятия во "ВКонтакте".
Обновлённая внешность автомобиля разработана дизайнером Андреем Давыдовым. По его словам, концепт он разрабатывал в честь 100-летия СССР.
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