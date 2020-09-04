Американские военные нашли на орбите засекреченный китайский аппарат

Запущенный Китаем многоразовый испытательный космический аппарат, который российские эксперты считают возможным аналогом американского секретного военного челнока X-37B, обнаружен на околоземной орбите. Соответствующие данные ВВС США опубликованы на сайте space-track.org.

Отмечается, что аппарат, который в каталоге космических объектов получил международное обозначение 2020-063А и номер 46389, найден на орбите с наклонением 50,2 градуса, минимальной высотой 332 километра и максимальной — 348 километров.

Ранее Китайская корпорация космической науки и техники сообщала, что сегодня был проведён пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" с многоразовым испытательным космическим аппаратом, который через некоторое время полёта на орбите возвратится на Землю. Уточнялось, что "аппарат предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полётов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса".