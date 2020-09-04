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Американские военные нашли на орбите засекреченный китайский аппарат

Пуск ракеты-носителя был проведён сегодня.

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Запущенный Китаем многоразовый испытательный космический аппарат, который российские эксперты считают возможным аналогом американского секретного военного челнока X-37B, обнаружен на околоземной орбите. Соответствующие данные ВВС США опубликованы на сайте space-track.org.

Отмечается, что аппарат, который в каталоге космических объектов получил международное обозначение 2020-063А и номер 46389, найден на орбите с наклонением 50,2 градуса, минимальной высотой 332 километра и максимальной — 348 километров.

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Ранее Китайская корпорация космической науки и техники сообщала, что сегодня был проведён пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" с многоразовым испытательным космическим аппаратом, который через некоторое время полёта на орбите возвратится на Землю. Уточнялось, что "аппарат предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полётов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса".

Напомним, ранее глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что первый испытательный полёт корабля Starship на околоземной орбите должен состояться уже в следующем году. Однако он отметил, что первые полёты данного космического корабля "могут не получиться", потому что SpaceX "работает на неизведанной территории". Ещё никто не производил орбитальную ракету всецело многоразового использования.

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