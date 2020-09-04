Музейный троллейбусный маршрут запустили в Москве

Видео © LIFE
В Москве запустили единственный в городе троллейбусный музейный маршрут. Теперь "рогатый" транспорт будет курсировать только от Комсомольской площади до Новорязанской улицы, рассказала директор музея "Московский транспорт" Оксана Бондаренко.
— Это даст возможность не только гостям нашего города, но и москвичам, наверное, вспомнить свою молодость или узнать нечто новое. Маршрут, который выедет на улицы города, будет курироваться музеем транспорта Москвы и станет открытой площадкой для творческих высказываний, инверсивных театров, поэтических од, музыкальных спектаклей и просто для интересных, увлекательных экскурсий, — считает она.
В скором времени по музейному маршруту пойдут ретротроллейбусы, а пока пассажиров будут перевозить два тематически оформленных троллейбуса СВАРЗ-МАЗ. "Рогатый" транспорт будет ходить каждые 10–20 минут, а время в пути составит около 20 минут. Прокатиться по маршруту можно будет ежедневно с 08:30 до 20:00, для проезда не нужно покупать специальный билет.
В Московском метрополитене стартовала акция "Синий платочек Победы"В её рамках ветеранам, труженицам тыла и участникам программы подарят тематические карты "Тройка".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, разрешающий с 4 сентября проведение в столице в полном объёме конгрессов и выставок.