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Музейный троллейбусный маршрут запустили в Москве

"Рогатый" транспорт будет ходить каждые 10–20 минут, а время в пути составит около 20 минут.

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Видео © LIFE

В Москве запустили единственный в городе троллейбусный музейный маршрут. Теперь "рогатый" транспорт будет курсировать только от Комсомольской площади до Новорязанской улицы, рассказала директор музея "Московский транспорт" Оксана Бондаренко.

Это даст возможность не только гостям нашего города, но и москвичам, наверное, вспомнить свою молодость или узнать нечто новое. Маршрут, который выедет на улицы города, будет курироваться музеем транспорта Москвы и станет открытой площадкой для творческих высказываний, инверсивных театров, поэтических од, музыкальных спектаклей и просто для интересных, увлекательных экскурсий, — считает она.

В скором времени по музейному маршруту пойдут ретротроллейбусы, а пока пассажиров будут перевозить два тематически оформленных троллейбуса СВАРЗ-МАЗ. "Рогатый" транспорт будет ходить каждые 10–20 минут, а время в пути составит около 20 минут. Прокатиться по маршруту можно будет ежедневно с 08:30 до 20:00, для проезда не нужно покупать специальный билет.

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