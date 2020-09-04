Курьера-донжуана из Delivery Club бросила девушка. Теперь у него новая версия по поводу приставаний к клиентке

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Молодой человек, который лишился работы в Delivery Club из-за навязчивого флирта с клиенткой, решил изменить свою версию. Теперь донжуан-неудачник утверждает, что "заехать на полчасика" москвичке предлагал другой курьер, имени которого он даже не знает.

— Мы подошли с одним курьером к дому. Он сказал: "Давай напишем девушке, которой ты доставлял заказ". Он написал, спрашивал её о чём-то. Я сам лично в этом деле замешан не был. Он переписывался, — рассказывает собеседник Лайфа.

Молодой человек утверждает, что передал малознакомому мужчине свой телефон. Уже коллега якобы и общался с девушкой. По словам собеседника Лайфа, когда он прочитал переписку, то начал отчитывать курьера и просить не писать незнакомке, тем более что она оказалась замужем. При этом "московский Дон Жуан" удивился звонку от службы безопасности Delivery Club. Молодой человек не ожидал, что выходка малознакомого мужчины, как он утверждает, лишит его работы.

На вопрос Лайфа, не выдумал ли он любвеобильного коллегу, экс-курьер отвечает отрицательно. По его словам, у него есть возлюбленная. Была. После огласки девушка со скандалом бросила неверного бойфренда. Не пытается ли молодой человек с помощью истории о виновнике своих бед вернуть любимую, остаётся только догадываться.

Ранее бывший курьер заявил, что пытается найти работу после увольнения из Delivery Club. К слову, во время прошлого разговора он сказал, что именно он пытался ухаживать за клиенткой. Теперь же он утверждает, что оклеветал себя, "чтобы от него отстали".

В пресс-службе Delivery Club Лайфу прокомментировали случившееся. Там попросили извинения и рассказали, какие выводы сделали.