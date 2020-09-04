Назван плод, помогающий сохранить здоровыми зубы, волосы и кости

Диетолог Наталья Пугачёва рассказала, что употребление ананаса помогает сохранить здоровыми зубы, кости, ногти и волосы. В нём содержатся полезные кремний и марганец.

— За счёт марганца поддерживаются энергетический обмен на молекулярном уровне, процессы регенерации, обновления клеток и тканей. Марганец также участвует в работе инсулина, помогая сохранять нормальный уровень глюкозы крови. Кремний же необходим для здоровья костей, зубов, ногтей и волос, — приводит слова врача агентство "Москва".

По её словам, также ананас улучшает пищеварительные процессы в организме и обладает противовоспалительными свойствами. Диетолог добавила, что суточная норма его потребления должна составлять порядка 200 граммов в день свежей мякоти или 200 миллилитров сока. Наталья Пугачёва также подчеркнула, что этим плодом не стоит увлекаться людям с повышенной кислотностью желудка, обострением язвенной болезни.