Назван плод, помогающий сохранить здоровыми зубы, волосы и кости

Диетолог Наталья Пугачёва рассказала, что употребление ананаса помогает сохранить здоровыми зубы, кости, ногти и волосы. В нём содержатся полезные кремний и марганец.
— За счёт марганца поддерживаются энергетический обмен на молекулярном уровне, процессы регенерации, обновления клеток и тканей. Марганец также участвует в работе инсулина, помогая сохранять нормальный уровень глюкозы крови. Кремний же необходим для здоровья костей, зубов, ногтей и волос, — приводит слова врача агентство "Москва".
В "Роскачестве" рассказали, сколько овощей и фруктов нужно есть, чтобы похудетьВажно также придерживаться правильного питьевого режима.
По её словам, также ананас улучшает пищеварительные процессы в организме и обладает противовоспалительными свойствами. Диетолог добавила, что суточная норма его потребления должна составлять порядка 200 граммов в день свежей мякоти или 200 миллилитров сока. Наталья Пугачёва также подчеркнула, что этим плодом не стоит увлекаться людям с повышенной кислотностью желудка, обострением язвенной болезни.
Напомним, ранее врач рассказала, какие фрукты таят в себе опасность для печени человека. Специалист отметила, что в косточковых фруктах содержится больше глюкозы, чем фруктозы, а в семечковых — наоборот. Кроме того, она посоветовала не есть фрукты в качестве отдельного блюда. Их рекомендуется употреблять в качестве десерта после другой пищи.