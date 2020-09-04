Московская Мисс Марпл. Пенсионерка раскрыла преступление двухлетней давности, совершённое её зятем

В Москве пенсионерка самостоятельно вычислила вора, укравшего из её квартиры украшения внучки общей стоимостью около двух миллионов рублей. Злоумышленником оказался зять пожилой женщины. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
21-летняя студентка какое-то время жила вместе с бабушкой, а уехав, оставила в её квартире несколько пар дорогостоящих серёг и кулон. Спустя время девушка сообщила родственнице, что намерена забрать украшения. Женщина решила достать их из серванта, но не обнаружила на месте. Тогда столичная Мисс Марпл стала вспоминать, кто знал о драгоценностях и бывал у неё дома, и оперативно вышла на злоумышленника. Вором оказался её зять, бывший супруг второй дочери. Он вместе с женой жил в квартире полтора года назад.
У московской пенсионерки украли, но не смогли открыть сейф с 16 млн рублейПолицейским потребовались всего сутки, чтобы установить местоположение похищенного.
Внучка пожилой москвички связалась с предполагаемым преступником, и тот во всём сознался и пообещал вернуть полную стоимость украшений, которые уже давно продал. Он даже перевёл потерпевшей 80 тысяч рублей, однако после этого перестал выходить на связь. Студентка написала заявление в полицию. Но правоохранителям мужчина заявил, что не отказывается от долга и готов постепенно возместить ущерб, при этом, по словам девушки, за всё это время он ни разу объявился.
Ранее Лайф рассказывал про мужчину, который украл у бабушки из Бийска икону за миллион рублей и сдал её в ломбард за тысячу. Как рассказала 62-летняя пострадавшая, у неё есть дом, который она сдавала с ноября прошлого года, в одной из его комнат хранились иконы. Несмотря на то что с квартиросъёмщиком сразу было обговорено не трогать семейные реликвии, в один из визитов хозяйки их на месте не оказалось.