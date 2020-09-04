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Сербия заключила двустороннее соглашение с США по Косово

Сербский лидер Александр Вучич подчеркнул, что соглашение носит исключительно двусторонний характер.

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Флаг Косова. Фото © ТАСС / AP Photo / Visar Kryeziu

Власти Сербии подписали двустороннее соглашение с США по вопросу Косова, которое предусматривает развитие экономических отношений между Белградом и Приштиной. При этом Косово не признаётся субъектом международного права как независимое государство, заверил сербский президент Александр Вучич, находящийся с визитом в Вашингтоне.

Мы подписали сегодня двустороннее соглашение с США, это не трёхстороннее соглашение, что очень важно. Это двустороннее соглашение, потому что третья сторона не признана в этом соглашении как субъект международного права, — приводит слова Вучича сербское национальное телевидение.

Также президент Сербии уточнил, что документ включает в себя 16 пунктов и касается прежде всего экономических вопросов. В то же время представители Косова также заключили с США собственное двустороннее соглашение.

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