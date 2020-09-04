Теперь официально. Месси объявил о решении остаться в "Барсе" и объяснил причину

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси принял решение остаться в испанском клубе до истечения срока действия контракта — до 30 июня 2021 года. Футболист объяснил, что уход из "Барсы" будет стоить ему €700 млн, а он не готов их платить.

Он назвал руководство клуба во главе с его президентом Жозепом Бартомеу катастрофой. По словам Месси, его уверяли, что решение остаться или покинуть клуб он сможет объявить в конце сезона. Однако из-за коронавируса всё изменилось.

— Теперь они цепляются за то, что я не сказал этого до 10 июня, но после этой даты мы приняли решение продолжить чемпионат Испании во время этого ужасного коронавируса, и эта инфекция изменила весь сезон. Это та причина, по которой я собираюсь остаться в клубе. Президент сказал мне, что единственный способ уйти — это заплатить отступные в размере €700 млн, а это невозможно,— объяснил он в эксклюзивном интервью goal.com.