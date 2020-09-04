Авиация МЧС России доставит гумпомощь в три африканские страны

МЧС России планирует доставить гуманитарную помощь населению Центральноафриканской Республики, Республики Конго и Республики Зимбабве. Об этом сообщается на сайте ведомства.
5 сентября самолёт Ил-76 доставит этим странам средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства общим весом 25 тонн. Соответствующее распоряжение дало Правительство РФ.
Российские спасатели и медики закончили гуманитарную операцию в Бейруте — видеоВ результате поисковых работ сотрудники МЧС России достали из-под завалов тела десяти погибших.
Напомним, что Россия отправляла гумпомощь разным странам, в том числе и в разгар пандемии коронавируса. В том числе её получили в Италии, Сербии и других государствах.