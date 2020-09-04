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Авиация МЧС России доставит гумпомощь в три африканские страны

Самолёт вылетит завтра утром с грузом весом в 25 тонн.

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Фото © МЧС России

МЧС России планирует доставить гуманитарную помощь населению Центральноафриканской Республики, Республики Конго и Республики Зимбабве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

5 сентября самолёт Ил-76 доставит этим странам средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства общим весом 25 тонн. Соответствующее распоряжение дало Правительство РФ.

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В результате поисковых работ сотрудники МЧС России достали из-под завалов тела десяти погибших.

Напомним, что Россия отправляла гумпомощь разным странам, в том числе и в разгар пандемии коронавируса. В том числе её получили в Италии, Сербии и других государствах.

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