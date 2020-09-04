Авиация МЧС России доставит гумпомощь в три африканские страны

МЧС России планирует доставить гуманитарную помощь населению Центральноафриканской Республики, Республики Конго и Республики Зимбабве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что Россия отправляла гумпомощь разным странам, в том числе и в разгар пандемии коронавируса. В том числе её получили в Италии, Сербии и других государствах.