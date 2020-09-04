Запись перехваченного разговора Польши и Германии о Навальном покажут по ТВ в Белоруссии

У Кремля пока нет данных по заявлению Лукашенко об отравлении Навального Накануне германские военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили веществом группы "Новичок". Однако Александр Лукашенко заявил о сведениях, которые доказывают, что подобные выводы являются фальсификацией.