Запись перехваченного разговора Польши и Германии о Навальном покажут по ТВ в Белоруссии

В Белоруссии по местным телеканалам воспроизведут записи перехваченного разговора между представителями Польши и Германии, сообщает Telegram-канал "Пул Первого", который ведёт пресс-служба президента Александра Лукашенко.
Отмечается, что запись обнародуют 4 сентября в 21:00 на телеканале "Беларусь 24".
У Кремля пока нет данных по заявлению Лукашенко об отравлении НавальногоНакануне германские военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили веществом группы "Новичок". Однако Александр Лукашенко заявил о сведениях, которые доказывают, что подобные выводы являются фальсификацией.
Напомним, Лукашенко сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который доказывает, что заявления об отравлении Алексея Навального являются фальсификацией.