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Запись перехваченного разговора Польши и Германии о Навальном покажут по ТВ в Белоруссии

Александр Лукашенко заявлял, что разговор подтвердил подозрения в фальсификации отравления блогера.

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Фото © Астафьев Александр / ТАСС

В Белоруссии по местным телеканалам воспроизведут записи перехваченного разговора между представителями Польши и Германии, сообщает Telegram-канал "Пул Первого", который ведёт пресс-служба президента Александра Лукашенко.

Отмечается, что запись обнародуют 4 сентября в 21:00 на телеканале "Беларусь 24".

У Кремля пока нет данных по заявлению Лукашенко об отравлении Навального

Накануне германские военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили веществом группы "Новичок". Однако Александр Лукашенко заявил о сведениях, которые доказывают, что подобные выводы являются фальсификацией.

Напомним, Лукашенко сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который доказывает, что заявления об отравлении Алексея Навального являются фальсификацией.

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