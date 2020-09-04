Верка Сердючка выпустила мини-альбом после 12 лет молчания

Народный артист Украины Андрей Данилко, более известный по сценическому псевдониму как Верка Сердючка, сообщил о выходе новой мини-пластинки Sexy.
— Мини-альбом SEXY на всех площадках! — написал он в "Инстаграме".
Альбом включает песни: Make it rain champagne, Swedish lullaby, Sexy и Disco kicks. Изданию Wiwibloggs Данилко рассказал, что песни "призваны подарить людям солнечный свет в этот тёмный год".
Подписчики Данилко бурно отреагировали на возвращение Сердючки, которая не выпускала альбомы 12 лет.
Нахожусь в полном восторге от новой работы! Огромное спасибо! Вы делаете людей счастливыми!
Faithlara
Рифмы Аль Пачино — Капучино и Синдерелла — Моцарелла — мощща.
Khafizulin
Верка выходит на международный уровень!
Fedot191
В феврале 2020 года Данилко заявил, что на песенном конкурсе Евровидение в 2018 году жюри специально занизило баллы Украине из-за конфликта с Россией.