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Верка Сердючка выпустила мини-альбом после 12 лет молчания

Артист заявил, что новая работа должна подарить людям свет.

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Фото © Instagram / v_serduchka

Народный артист Украины Андрей Данилко, более известный по сценическому псевдониму как Верка Сердючка, сообщил о выходе новой мини-пластинки Sexy.

Мини-альбом SEXY на всех площадках! — написал он в "Инстаграме".

Альбом включает песни: Make it rain champagne, Swedish lullaby, Sexy и Disco kicks. Изданию Wiwibloggs Данилко рассказал, что песни "призваны подарить людям солнечный свет в этот тёмный год".

Подписчики Данилко бурно отреагировали на возвращение Сердючки, которая не выпускала альбомы 12 лет.

Нахожусь в полном восторге от новой работы! Огромное спасибо! Вы делаете людей счастливыми!

Faithlara

Рифмы Аль Пачино — Капучино и Синдерелла — Моцарелла — мощща.

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Верка выходит на международный уровень!

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В феврале 2020 года Данилко заявил, что на песенном конкурсе Евровидение в 2018 году жюри специально занизило баллы Украине из-за конфликта с Россией.

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