Верка Сердючка выпустила мини-альбом после 12 лет молчания

Народный артист Украины Андрей Данилко, более известный по сценическому псевдониму как Верка Сердючка, сообщил о выходе новой мини-пластинки Sexy.

— Мини-альбом SEXY на всех площадках! — написал он в "Инстаграме".

Альбом включает песни: Make it rain champagne, Swedish lullaby, Sexy и Disco kicks. Изданию Wiwibloggs Данилко рассказал, что песни "призваны подарить людям солнечный свет в этот тёмный год".

Подписчики Данилко бурно отреагировали на возвращение Сердючки, которая не выпускала альбомы 12 лет.

Нахожусь в полном восторге от новой работы! Огромное спасибо! Вы делаете людей счастливыми! Faithlara

Рифмы Аль Пачино — Капучино и Синдерелла — Моцарелла — мощща. Khafizulin

Верка выходит на международный уровень! Fedot191