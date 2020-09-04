Новый номер "Российская газета — Неделя" целиком посвящён нацпроекту "Образование"

Новый номер газеты "Российская газета — Неделя" целиком посвящён нацпроекту "Образование", сообщает издание.

Из номера читатели смогут узнать о ходе реализации нацпроекта, каким школам государство уже оказало поддержку в этом году, чем необычны школы, строящиеся в рамках нацпроекта, и многое другое.

— Нацпроект "Образование" — это качественное образование для детей и взрослых по всей стране: строительство новых школ, ликвидация третьей смены, высокоскоростной интернет во всех школах к 2021 году, строительство 245 детских технопарков, — отмечает издание.

Цель нацпроекта в том, чтобы Россия вошла в мировую десятку стран с лучшим качеством общего образования. Его общий бюджет — 784,5 млрд рублей.