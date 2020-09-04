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Новый номер "Российская газета — Неделя" целиком посвящён нацпроекту "Образование"

Цель проекта в том, чтобы РФ вошла в десятку стран с лучшим качеством общего образования.

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Фото © Новодережкин Антон / ТАСС

Новый номер газеты "Российская газета — Неделя" целиком посвящён нацпроекту "Образование", сообщает издание.

Из номера читатели смогут узнать о ходе реализации нацпроекта, каким школам государство уже оказало поддержку в этом году, чем необычны школы, строящиеся в рамках нацпроекта, и многое другое.

Орешкин: Контроль со стороны президента за достижением нацпроектов будет максимальным

Ранее Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года".

Нацпроект "Образование" это качественное образование для детей и взрослых по всей стране: строительство новых школ, ликвидация третьей смены, высокоскоростной интернет во всех школах к 2021 году, строительство 245 детских технопарков, — отмечает издание.

Цель нацпроекта в том, чтобы Россия вошла в мировую десятку стран с лучшим качеством общего образования. Его общий бюджет — 784,5 млрд рублей.

Ранее в городе Краснокамске открылся детский сад на 240 мест. Строительство важного объекта получилось осуществить в рамках нацпроекта "Демография".

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