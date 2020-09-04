Российского посла вызвали в МИД Австрии из-за ситуации с Навальным

Российского посла в Вене вызвали в Министерство иностранных дел Австрии для беседы о ситуации с госпитализацией Алексея Навального. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Александр Шалленберг, комментируя призыв австрийской оппозиции обсудить болезнь блогера с дипломатами РФ.

— Мне не нужны для этого призывы оппозиции. Мы поручили это вчера, и он (посол. — Прим. Лайфа) сегодня будет в МИД, — заявил он в эфире местного радио.