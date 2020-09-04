Российского посла вызвали в МИД Австрии из-за ситуации с Навальным

Российского посла в Вене вызвали в Министерство иностранных дел Австрии для беседы о ситуации с госпитализацией Алексея Навального. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Александр Шалленберг, комментируя призыв австрийской оппозиции обсудить болезнь блогера с дипломатами РФ.
— Мне не нужны для этого призывы оппозиции. Мы поручили это вчера, и он (посол. — Прим. Лайфа) сегодня будет в МИД, — заявил он в эфире местного радио.
Позже Шалленберг подтвердил в беседе с ТАСС, что российский дипломат явился в МИД республики.
Лавров сравнил дело Навального с историей Скрипалей и заявил, что России нечего скрыватьПо словам главы МИД РФ, Берлин пообещал в ближайшее время дать ответ по блогеру.
Напомним, Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске с борта самолёта Томск — Москва. Российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, но позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Германские военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". Российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" в этом усомнились.