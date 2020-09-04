Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

У 91-летнего патриарха Филарета выявили коронавирус

Священнослужитель показал пренебрежительное отношение к мерам предосторожности в связи с CoViD-19.

137
Post cover

Фото © Facebook / Патріарх Філарет

Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет попал в больницу с коронавирусом. В пресс-службе религиозной структуры сообщили, что медики оценивают состояние священнослужителя как удовлетворительное.

Сейчас святейший владыка проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья патриарха удовлетворительное, — говорится в сообщении.

В Ярославле сообщили о гибели православного священника

Подробностей случившегося пока нет.

Ранее 91-летний патриарх не только сам пренебрегал мерами предосторожности в связи с коронавирусом, но и подвергал опасности заражения прихожан. В разгар пандемии Филарет и его соратники проводили службы без масок и перчаток, а также, по словам очевидцев, причащали по "50 верующих из одной ложечки".

Выбор редакции

Loading...