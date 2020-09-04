У 91-летнего патриарха Филарета выявили коронавирус

Ранее 91-летний патриарх не только сам пренебрегал мерами предосторожности в связи с коронавирусом, но и подвергал опасности заражения прихожан. В разгар пандемии Филарет и его соратники проводили службы без масок и перчаток, а также, по словам очевидцев, причащали по "50 верующих из одной ложечки".