Российский писатель объяснил причины разгоревшейся в США "расовой войны"

У активистов движения Black Lives Matter ("Жизни чёрных важны") в США есть все основания для акций протеста, поскольку большинство темнокожих в стране находятся за чертой бедности. Однако в стремлении к равноправию участники демонстраций временами переходят грани, считает писатель Александр Цыпкин.

Он признался, что даже в России опасается высказывать свою точку зрения относительно полицейской жестокости к темнокожим в США. Одна из причин, которой руководствуется писатель, — он понимает, что вникнуть в суть проблемы и оценить её масштабы могут только американцы.

— Существует ли проблема расизма в Америке? Существует, и очень большая. И мы, здесь сидя, об этом не знаем. Плохо ли, что задушили этого парня? Безусловно, плохо. Правда ли, что по отношению к темнокожему населению применяются более агрессивные методы, чем по отношению к белым? Правда. Но есть перегибы, в том числе в разгроме магазинов, — заявил публицист в шоу "Дайте сказать!".

В том же выпуске "Дайте сказать!" Цыпкин прокомментировал вспыхнувшие из-за президентских выборов протесты в Белоруссии.