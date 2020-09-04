Умер главный конструктор легендарного Ту-154 Александр Шенгардт

Ушёл из жизни один из ключевых конструкторов самолётов марки "Ту" — Александр Шенгардт, сообщается на сайте ПАО "Туполев".

— Александр Сергеевич участвовал в создании самолётов, ставших этапными для всего отечественного авиастроения: гражданских лайнеров Ту-104, Ту-114, Ту-124, боевых стратегических авиакомплексов Ту-16, Ту-95, Ту-22, — сказано в сообщении.

Отмечается, что 35 лет Шенгардт был главным конструктором легендарного самолёта Ту-154 — первого отечественного пассажирского лайнера.

В 1980 году Шенгардту было присвоено звание "Лауреат Ленинской премии". В 1997 году за активное участие в разработках и создание новейших образцов авиационной техники был удостоен звания "Заслуженный конструктор России".

В компании добавили, что прощание с Шенгардтом состоится во вторник, 8 сентября. О времени и месте будет объявлено дополнительно.